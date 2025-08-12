العالم اليوم - مادونا تدعو بابا الفاتيكان لزيارة غزة "قبل فوات الأوان"

انتم الان تتابعون خبر مادونا تدعو بابا الفاتيكان لزيارة غزة "قبل فوات الأوان" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 12 أغسطس 2025 03:28 صباحاً - دعت النجمة الأميركية مادونا بابا الفاتيكان لاوُن الرابع عشر إلى السفر إلى قطاع غزة وسط الأزمة الإنسانية المستمرة، طالبة منه "أن يجلب نوره للأطفال قبل أن يفوت الأوان".

وكتبت مادونا في منشور على إنستغرام، يوم الإثنين: "كأم، لا أستطيع تحمّل رؤية معاناتهم. أطفال العالم ينتمون للجميع. أنت الوحيد بيننا الذي لا يمكن منعه من الدخول".

ولم يصدر الفاتيكان أي تعليق على منشور مادونا حتى الآن.

البابا ليو الرابع عشر، الذي بدأ حبريته في شهر مايو، هو أول بابا أميركي المولد، والبابا رقم 267 في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية.

وكان قد عبّر بصراحة عن موقفه تجاه أزمة الجوع المستمرة في غزة. ففي الأسبوع الماضي، وأثناء قداس "يوبيل الشباب" في روما، أعرب البابا ليو عن تضامنه مع الأطفال الذين يعانون جراء الحرب بين إسرائيل وحماس.

وقال: "في شركة مع المسيح، سلامنا وأملنا للعالم، نحن أقرب من أي وقت مضى إلى الشباب الذين يعانون من أسوأ الشرور التي يتسبب بها بشر آخرون. نحن مع شباب غزة".