نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بلومبرغ": البيت الأبيض يدرس 3 مرشحين رئيسيين لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وكالة "بلومبرغ" أن البيت الأبيض يدرس ترشيح نائبي رئيس الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان وفيليب جيفرسون بالإضافة إلى رئيس البنك في دالاس لوري لوغان لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي.

وكتبت الوكالة: "سيجري وزير الخزانة سكوت بيسنت، الذي يقود عملية البحث، مقابلات مع مرشحين آخرين في الأسابيع المقبلة، ومن المتوقع أن يُدلي الرئيس دونالد ترامب ببيان نهائي حول ذلك هذا الخريف".

ووفقا للوكالة، تشمل الخيارات الأخرى قيد الدراسة أيضا مدير المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض كيفن هاسيت، وعضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، والخبير الاقتصادي مارك سامرلين، بالإضافة إلى الممثلين السابقين للاحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش وجيمس بولارد.

يُشار إلى أن تقديم أي مرشح من خارج إدارة الاحتياطي الفيدرالي سيتطلب موافقة إضافية من مجلس الشيوخ.

وختمت الوكالة: "قد تكون خيارات ترامب لاستبدال باول محدودة أكثر من المعتاد، يغادر رئيس الاحتياطي الفيدرالي منصبه عند انتهاء ولايته. لكن باول رفض الإفصاح عما إذا كان سيترك المنصب في مايو 2026"، وتشير بلومبرغ إلى أنه يمكنه البقاء في منصبه حتى عام 2028.