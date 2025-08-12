نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب يؤجل فرض الرسوم الجديدة على الصين 90 يوما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجل فرض الرسوم التجارية الجديدة على الصين 90 يوما.

ونقلت قناة "سي إن بي سي" عن مسؤول في البيت الأبيض، يوم الاثنين، قوله إن "الرئيس دونالد ترامب وقع مرسوما يمنع فرض الرسوم المرتفعة الأمريكية على السلع الصينية خلال الـ 90 يوما القادمة".

ويشار إلى أن توقيع المرسوم جاء بساعات قبل انتهاء المهلة السابقة التي أعلن عنها ترامب لزيادة الرسوم التجارية على الصين.

يذكر أن الرئيس الأمريكي هدد في وقت سابق بفرض رسوم إضافية على الصين بسبب شرائها النفط من روسيا، لكنه لم يتخذ قرارا بهذا الشأن بعد.

وأعلنت الولايات المتحدة والصين في مايو الماضي عن الاتفاق على خفض الرسوم المفروضة سابقا إلى 30% على الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة و10% على الصادرات الأمريكية إلى الصين، والامتناع عن فرض رسوم جديدة لمدة 90 يوما، كان من المتوقع أن تنتهي يوم 12 أغسطس