العالم اليوم - رونالدو يطلب يد جورجينا للزواج.. وصورة الخاتم تشعل الإنترنت

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 11 أغسطس 2025 10:26 مساءً - أعلنت جورجينا رودريغيز، يوم الاثنين، خطوبتها رسميا من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد علاقة دامت قرابة العقد.

وقد قدم رونالدو في عرض الزواج من جورجينا خاتما ألماسيا ضخما يعد من أكبر الخواتم التي ظهرت في مناسبات مشابهة.

وشاركت جورجينا خبر الخطوبة مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، حيث نشرت صورة لخاتمها ، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: "نعم أوافق... في هذه الحياة وفي كل حياتي".

ورغم ظهورها في مناسبات سابقة وهي ترتدي خاتم الخطوبة، إلا أن الثنائي لم يعلنا من قبل عن نية رسمية للزواج حتى يوم الإثنين.

وكان رونالدو قد كشف في وقت سابق، خلال مقابلة ضمن برنامج "أنا جورجينا" الذي عرض على منصة نتفليكس، أنه ينتظر اللحظة المناسبة للتقدم بالعرض، قائلا: "قد يحدث خلال عام، أو في غضون 6 أشهر، أو حتى خلال شهر. أنا متأكد بنسبة 1000 بالمئة أن ذلك سيحدث".

ويذكر أن علاقة رونالدو وجورجينا بدأت في عام 2016، ومنذ ذلك الحين شكلا ثنائيا لافتا في وسائل الإعلام.