نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب يعرب عن إمكانية تطبيع العلاقات التجارية مع روسيا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، عن اعتقاده بأن تطبيع العلاقات التجارية مع الاتحاد الروسي أمر ممكن.

وردا على سؤال حول إمكانية استئناف التجارة الطبيعية بين الولايات المتحدة وروسيا، أجاب ترامب بالإيجاب، مضيفا أن "روسيا تمتلك موارد أرضية قيمة للغاية".

وأعرب ترامب عن اعتقاده بأن قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالسفر إلى ألاسكا للقاء هو "تصرف يحمل الكثير من الاحترام".

وقال ترامب للصحفيين: "أعتقد أنه تصرف يحمل الكثير من الاحترام أن يأتي رئيس روسيا إلى بلدنا، بدلا من أن نسافر نحن إلى بلده أو حتى إلى مكان ثالث، وأعتقد أننا سنجري محادثات بناءة".

وكان الكرملين والبيت الأبيض قد أعلنا ليل السبت عن التحضير للقاء بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة في ألاسكا يوم 15 أغسطس. وبحسب مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، سيركز الطرفان على مناقشة سبل التسوية طويلة الأمد للنزاع الأوكراني.

وأضاف أوشاكوف، في تعليقه على اختيار مكان المحادثات، أن مصالح البلدين الاقتصادية تلتقي في ألاسكا والمنطقة القطبية الشمالية، حيث توجد فرص لتنفيذ مشاريع كبيرة