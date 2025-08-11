مفتي عُمان ينعي الصحفي أنس الشريف

مفتي عُمان ينعي الصحفي أنس الشريفأدان مفتي سلطنة عُمان، الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، اليوم، استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، وآخر جرائمه التي استهدفت خيمة الصحفيين وأودت بحياة مجموعة منهم، ومن بينهم الصحفي أنس الشريف.

وقال الخليلي في منشور على منصة "إكس": "لا يزال العدو الصهيوني يواصل إجرامه في غـزة العزيزة، ومن ذلك عدوانه على خيمة الصحفيين الذي أودى بمجموعة مباركة؛ من بينهم المجاهد البطل أنس الشريف".

وأشاد مفتي عُمان بما وصفه بـ"المجاهد أنس الشريف الذي واصل جهاده في الميدان متحدياً العدو بكل قوة حتى نال الشهادة"، وقد عجِل إلى الله تعالى لينال أجر الشهداء، كما دعا بالصبر والسلوان لذويه ولأهل غزة والأمة الإسلامية.

كما أعرب الشيخ الخليلي عن أسفه تجاه من يساندون العدو أو يتعاطفون معه قائلاً: "وإذ ندعو للشهداء جميعاً ونواسي ذويهم، فإننا نأسف على من لا يزال يتشبث بالعدو، ويناصره بالمال والكلمة".

واستنكر مفتي سلطنة عُمان في منشور سابق، الأصوات التي تطالب الفلسطينيين في غزة بالاستسلام، رغم ما يتعرضون له من حصار شامل وعدوان مستمر بمختلف أنواع الأسلحة.

وتشهد غزة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخها، نتيجة تداخل المجاعة مع العدوان الإسرائيلي الشامل المستمر منذ السابع من أكتوبر 2023.