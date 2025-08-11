نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي يحول 1.6 مليار يورو من عائدات الأصول الروسية المجمدة إلى كييف في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلنت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي قام بتحويل الدفعة الثالثة التي تبلغ 1.6 مليار يورو من عائدات الأصول السيادية الروسية المجمدة إلى كييف.

وجاء في البيان أن "الدفعة الثالثة البالغة 1.6 مليار يورو، والتي تم تلقيها من الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي، أرسلت إلى دعم أوكرانيا".

وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أنها قامت سابقا بتحويل العائدات من الأصول الروسية إلى أوكرانيا في يوليو 2024 وأبريل 2025.

ووعدت مفوضة الأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس في يوليو ببحث استخدام الأصول الروسية لتلبية احتياجات أوكرانيا في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في نهاية أغسطس 2025. وفي الوقت نفسه، أقرت بأن دول الاتحاد ليس لديها موقف موحد بشأن هذه القضية.

ووصفت وزارة الخارجية الروسية تجميد الأصول الروسية في أوروبا مرارا بأنه سرقة، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف الأموال الخاصة فحسب، بل أيضا أصول الدولة الروسية.

وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن موسكو سترد على مصادرة الغرب للأصول الروسية المجمدة. وأضاف أن لدى روسيا أيضا إمكانية عدم إعادة الأموال التي كانت الدول الغربية تحتفظ بها في روسيا.