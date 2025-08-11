العالم اليوم - ترامب قبل لقاء بوتين: سأحاول أن أستعيد بعض الأراضي لأوكرانيا

انتم الان تتابعون خبر ترامب قبل لقاء بوتين: سأحاول أن أستعيد بعض الأراضي لأوكرانيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 11 أغسطس 2025 08:32 مساءً - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الإثنين، قبل لقائه المرتقب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه سيحاول إستعادة بعض الأراضي الأوكرانية.

وأضاف ترامب لصحفيين: "سأحاول أن أستعيد بعض الأراضي لأوكرانيا". وتابع عن لقائه مع بوتين: "سيكون هناك تبادل للأسرى وتغييرات في السيطرة على الأراضي".

وأوضح الرئيس الأميركي، أن اجتماعه مع نظيره الروسي في ألاسكا يوم الجمعة سيكون بهدف حث روسيا على إنهاء الحرب في أوكرانيا. متوقعا أن يكون الاجتماع "بناء".

وقال ترامب: "سأتحدث إلى فلاديمير بوتين، وسأخبره بضرورة إنهاء هذه الحرب".

كما أعرب ترامب عن "انزعاجه" من رفض نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التنازل عن أراض لروسيا في إطار اتفاق من شأنه إنهاء النزاع.

وذكر ترامب أن زيلينسكي قد ينضم إلى اجتماع في المستقبل.

ويلتقي ترامب وبوتين، في محاولة لوضع حد للحرب المستمرة منذ نحو ثلاث سنوات، رغم صدور مواقف أوكرانية وأوروبية تحذر من استبعاد كييف من المفاوضات.