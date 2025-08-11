نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السفارة الروسية لدى لندن: بريطانيا تحاول تعطيل التسوية السلمية في أوكرانيا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلنت السفارة الروسية في لندن أن بريطانيا وشركاءها الأوروبيين يسعون إلى عرقلة التسوية السلمية للنزاع في أوكرانيا.

وجاء في بيان السفارة: "كانت روسيا، ولا تزال، منفتحة على تسوية النزاع الأوكراني بالوسائل السياسية والدبلوماسية. وفي الوقت نفسه، يجب أن يتم الحديث حول سلام دائم وطويل الأمد، والذي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال اجتثاث الأسباب الجذرية للأزمة. وفي هذا السياق، نلاحظ المحاولات المستمرة من جانب لندن وبعض شركائها لعرقلة التسوية السلمية للنزاع من خلال القضاء على أسبابه الجذرية".

وأضاف: "يتضح ذلك جليا من خلال التصريحات والأنشطة التي قامت بها القيادة البريطانية قبيل القمة الروسية الأمريكية في ألاسكا، ويؤكد هذا الخط مرة أخرى النهج الانتهازي للعواصم الأوروبية، التي تعول على الاستمرار في استخدام أوكرانيا كأداة ضد روسيا".

يذكر أن ترامب كان قد أعلن في وقت سابق عن نيته عقد لقاء مع الرئيس الروسي في ألاسكا يوم 15 أغسطس الجاري، وهو ما أكده لاحقا مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، مشيرا إلى أن المناقشات ستتركز على "خيارات تحقيق تسوية سلمية طويلة الأمد للأزمة الأوكرانية". كما أوضح أوشاكوف أن الكرملين يتوقع أن يعقد اللقاء التالي بين بوتين وترامب على الأراضي الروسية، حيث تم بالفعل تقديم الدعوة المقابلة للرئيس الأمريكي