العالم اليوم - مصر لا تمانع نشر قوات دولية في غزة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 11 أغسطس 2025 06:28 مساءً - أعلنت مصر استعدادها لدعم أي ترتيبات دولية من شأنها تمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من بسط سيادتها على الأراضي الفلسطينية، في إطار جهود دبلوماسية مكثفة لوقف الحرب في غزة واستئناف عملية التفاوض.

وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، إن بلاده “لا تمانع من نشر قوات دولية لتمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من بسط سيادتها على الأراضي الفلسطينية”.

وأضاف: “نجري اتصالات مكثفة مع الشركاء والأطراف المعنية للتحذير من مغبة التصريحات الإسرائيلية غير المسؤولة بشأن احتلال غزة، وندفع في اتجاه استئناف عملية التفاوض”.

وأوضح أن “هناك إمكانية لذلك إذا توافرت الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب ويضمن نفاذ المساعدات وإطلاق سراح الرهائن وخلق أفق سياسي لتجسيد الدولة الفلسطينية”.