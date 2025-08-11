قادة أوروبيون: طريق السلام لا يتقرر بدون أوكرانيا

لندن ـ وكالات: قال قادة أوروبيون إن الطريق إلى السلام في أوكرانيا «لا يمكن أن يتقرر بدون أوكرانيا»، في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإجراء محادثات يوم الجمعة المقبل.

وذكر بيان مشترك صادر عن قادة المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وبولندا وفنلندا والمفوضية الأوروبية أن خط التماس الحالي بين روسيا وأوكرانيا لا يمكن أن يكون سوى «نقطة بداية للمفاوضات»، بحسب وكالة بي إيه ميديا البريطانية.

وأضاف البيان أنه لا يمكن أن يتقرر الطريق إلى السلام في أوكرانيا بدون أوكرانيا ونظل ملتزمين بمبدأ أن الحدود الدولية يجب ألا تتغير بالقوة.

يأتي البيان بعد يوم من إعلان ترامب أنه سيلتقي بوتين في ولاية ألاسكا الأميركية يوم الجمعة المقبل، في سعيه لإنهاء صراع كان قد وعد بأنه يمكن أن ينهيه في يومه الأول في منصبه.

وكان الرئيس الأميركي قد ألمح في وقت سابق إلى أن أي اتفاق سلام من المرجح أن يتضمن «بعض تبادل الأراضي»، مع تقارير تشير إلى أن هذا قد يشمل تخلي أوكرانيا عن منطقة دونيتسك. وفي بيانهم، قال القادة الأوروبيون إنهم يرحبون بعمل ترامب على إنهاء الحرب وتحقيق سلام وأمن عادل ودائم لأوكرانيا.