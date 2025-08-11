عشرات الشهداء والجرحى فـي القصف المتواصل بأنحاء غزة ونسف مبان .. وأحاديث عن قناة مفاوضات

شهيد واعتقال 70 بالضفة ومستوطنون يقضمون أراضي بالأغوار

القدس المحتلة ـ دوت الخليج ـ وكالات:

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة مخلفة عشرات الشهداء والجرحى مع إقدام الاحتلال على نسف مبان في مدينة غزة في حين برزت أحاديث عن فتح قناة مفاوضات في الوقت الذي ارتقى فيه شهيد واعتقل نحو 70 بالضفة، كما أقدم مستوطنون على قضم المزيد من الأراضي بالأغوار. وحسب مصادر طبية فقد ارتقى اكثر من 51 شهيدا ـ حتى إعداد الخبر ـ في مختلف مناطق القطاع بينهم 38 من منتظري المساعدات. وسجلت مشافي القطاع وفاة 11 خلال 24 ساعة نتيجة المجاعة وسوء التغذية . وارتفع عدد ضحايا المجاعة إلى 217 شهيدا بينهم 98 طفلا. وارتفع عدد شهداء استهداف قوات الاحتلال منتظري المساعدات في منطقة السودانية شمال غرب قطاع غزة خلال 24 ساعة إلى 21 شهيدا وأكثر من 100 جريح. في وقت استشهد فيه الشاب أيمن عبد السلام الحية، وشقيقه معاذ، ابني شقيق القيادي في «حماس» خليل الحية؛ جراء قصف الاحتلال على شرق غزة. ونسفت قوات الاحتلال بالمتفجرات عدداً من المباني السكنية، شرق حي التفاح شرق مدينة غزة وبحي الزيتون جنوب المدينة. وارتقى شهيد في قصف إسرائيلي على منطقة دوار أبو حميد وسط خانيونس جنوب قطاع غزة. كما استشهد مساء السبت ثلاثة جراء استهداف خيمة تؤوي نازحين في منطقة بئر 19 بالمواصي غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة . وارتقى شهيد وووقعت إصابات في قصف من طائرات الاحتلال لمجموعة فلسطينيين في منطقة الدعوة شمال مخيم النصيرات وسط القطاع. واستهدفت غارة جوية إسرائيلية مصنعا للزجاج قرب مدخل المغازي وسط قطاع غزة. وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 61369 شهيدًا و 152850 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م ـ وفق ما تم حصره مع تقارير تفيد بوجود عشرات الآلاف تحت الأنقاض. وفي الضفة أعلنت مصادر طبية استشهاد الشاب الذي اصيب برصاص الاحتلال في اريحا متأثرا بجراحه . وافادت المصادر بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص على شاب (25 عاما)، في شارع قصر هشام وسط المدينة، ما أدى إلى إصابته في الجزء العلوي من جسده، ونقل إثرها لمستشفى أريحا الحكومي حيث وصفت حالته بالحرجة ثم تم الاعلان عن استشهاد لاحقا.

واعتقل جيش الاحتلال نحو 70 كما زعم مصادرة عشرات الأسلحة خلال مداهمات في الضفة الغربية على مدار الأسبوع. وفي إطار العملية، أعلن جيش الاحتلال أن جنوده فتشوا أكثر من 50 قرية في الضفة الغربية . وخلال عملية نفذتها وحدة «دوفدفان» في مخيم بلاطة بنابلس، قال جيش الاحتلال أنه اعتقل تاجر أسلحة كان يبيعها للمقاومين. كما واصل المستوطنون، تسييج أراض جديدة بالأغوار الشمالية. وأفادت مصادر بأن مستوطنين وضعوا علامات حديدية جديدة وسياج شائك قرب خيام الفلسطينيين في نبع غزال الفارسية بالأغوار الشمالية.

وتشهد المنطقة منذ أشهر تسييج أراض رعوية على مراحل، قرب الخيام ما يؤدي إلى إغلاق مئات الدونمات أمام المزارعين. سياسيا تداولت تقارير بأنه بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، تمارس الولايات المتحدة ضغوطًا خفية لمنع احتلال قطاع غزة، والتوصل إلى صفقة، وبدء العمليات «في اليوم التالي». وبحسب مصادر سياسية في اسرائيل فإن «جميع التحركات الأميركية تهدف إلى منع احتلال القطاع. ترامب يريد أن يأتي بجديد. وبعد نقاش الكابنيت الحربي، الذي أُقرّ فيه خطة توسيع نطاق القتال واحتلال قطاع غزة، برز احتمالٌ، وفقًا لمصادر عسكرية في اسرائيل أن يُفتح بعد إقرار الخطة قناةٌ جديدةٌ للمفاوضات للتوصل إلى اتفاقٍ لإعادة الاسرى مقابل شطب خطة السيطرة على القطاع من جدول الأعمال.