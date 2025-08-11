الحكومة التايلاندية تأمر سكان الحدود بالعودة إلى منازلهم

بانكوك ـ د.ب.أ: أمرت الحكومة التايلاندية باتخاذ إجراءات للمساعدة في ضمان العودة السريعة لسكان الحدود ووافقت على تخصيص أكثر من 117 مليون بات لوحدات أمن القرى.
وترأس نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية فومتام ويتشاياتشاي، القائم بأعمال رئيس الوزراء اجتماعا مع حكام أقاليم سورين وسي سا كيت وبوري رام وأوبون راتشاتاني لمراجعة الصراع على الحدود بين تايلاند وكمبوديا، حسب صحيفة بانكوك بوست التايلاندية أمس الأحد.
وأصدر أمرا باتخاذ إجراءات عاجلة لمساعدة السكان النازحين في العودة إلى منازلهم وإصلاح الأضرار ومعالجة احتياجاتهم الصحية الجسدية والنفسية.
وكان قد تم التوصل إلى وقف إطلاق النار بين تايلاند وكمبوديا في 28 يوليو عقب ضغوط اقتصادية من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
