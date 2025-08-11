نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيناتور أمريكي يدعو إلى تنفيذ رؤية ترامب حول سوريا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - دعا عضو الكونغرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري جو ويلسون إلى رفع ضوابط التصدير الأمريكية المفروضة على سوريا.

وكتب ويلسون على منصة "إكس" "أشجع وزارة التجارة الأمريكية ومكتب الصناعة والأمن التابع لها على التحرك بسرعة لتطبيق الأمر التنفيذي للرئيس دونالد ترامب، ورفع ضوابط التصدير المفروضة على سوريا".

وأكد أن "رؤية الرئيس ترامب واضحة ولا ينبغي تأخيرها أكثر من ذلك".

وكان الكونغرس الأمريكي مرر عام 2005 قانونا تضمن فرض قيود على تصدير السلع الأمريكية إلى سوريا باستثناء الغذاء والدواء، وفي مايو من العام الجاري أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة تهدف إلى منحها "فرصة للازدهار بعد سنوات من الحرب والعزلة الدولية" وسقوط نظام الأسد في ديسمبر 2084