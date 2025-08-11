أستراليا ونيوزيلندا نحو الاعتراف بفلسطين

أستراليا ونيوزيلندا نحو الاعتراف بفلسطينقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، اليوم الاثنين، إن أستراليا ستعترف بدولة فلسطينية في سبتمبر المقبل في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال ألبانيزي للصحافيين: "ستعترف أستراليا بحق الشعب الفلسطيني في دولة خاصة به"، وأضاف: "أخبرت نتنياهو بأننا بحاجة إلى حل سياسي وليس لحل عسكري".

ومضى ألبانيزي قائلا: "لا شك في أننا سنفعل ذلك، أقول فقط إنها مسألة التوقيت". مضيفاً "منذ فترة طويلة، هناك موقف حزبي من الجانبين في أستراليا بدعم فكرة وجود دولتين".

من جانبه، قال رئيس الوزراء النيوزيلندي كريستوفر لوكسون، إن حكومته تدرس الاعتراف بدولة فلسطين، وأن اعترافها بدولة فلسطينية ليس محل شك وإنما المسألة كانت مسألة وقت.

وأضاف، إن حكومة بلاده ستتخذ قرارا رسميا في أيلول المقبل وستطرح نهجها خلال أسبوع قادة الأمم المتحدة.

وأعلنت فرنسا وكندا الشهر الماضي عزمهما الاعتراف بدولة فلسطينية، فيما قالت بريطانيا إنها ستحذو حذوهما ما لم تعالج "إسرائيل" الأزمة الإنسانية في فلسطين وتتوصل إلى وقف لإطلاق النار.