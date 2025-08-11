نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب يقول إنه اجتاز اختبارا معرفيا بدرجة "ممتاز" في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه "اجتاز مؤخرا اختبارا في مجال المعرفة والإدراك بنجاح كبير"، ودعا السياسيين الديمقراطيين الذين يعارضونه إلى إجراء الاختبار نفسه.

وكتب ترامب على منصة التواصل الاجتماعي Truth Social: "يجب إجبار كل واحد من هؤلاء المتآمرين السياسيين على الخضوع لاختبار معرفي مشابه جدا للاختبار الذي أجريته مؤخرا أثناء فحصي البدني في مستشفانا العسكري الرائع في واشنطن العاصمة. لقد قال الأطباء: لقد اجتاز الرئيس ترامب الاختبار بتفوق وامتياز، وهو أمر نادر الحدوث!".

وأضاف ترامب: "كل هؤلاء اليساريين الراديكاليين المجانين كانوا سيفشلون في هذا الاختبار، مظهرين الغباء والعجز بشكل مذهل. عليكم الخضوع لهذا الاختبار".

ترامب هو الرئيس الأمريكي الأكبر سنا: عندما تولى منصبه، كان أكبر سنا بعدة أشهر من سلفه جو بايدن في يوم تنصيبه