العالم اليوم - نتنياهو يتحدث عن "الانتصار وقرب انتهاء المعركة"

انتم الان تتابعون خبر نتنياهو يتحدث عن "الانتصار وقرب انتهاء المعركة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة
شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 11 أغسطس 2025 04:29 مساءً - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل تحقق في هذه الأيام، "انتصارات عظيمة في مواجهة من جاؤوا لتدميرنا".
وجاء حديث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في حفل افتتاح متحف الكنيست في القدس: "في هذه الأيام تحديدا، حيث نحقق انتصارات عظيمة في مواجهة من جاءوا لتدميرنا، ونحن على وشك إكمال المعركة ونعمل على هزيمة بقايا المحور الإيراني وتحرير جميع رهائننا".
والأحد، تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي عن خطط الهجوم الجديدة على قطاع غزة، مشددا على أنه لا يرغب في إطالة أمد الحرب.
وقال نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي من القدس: "خطة السيطرة على مدينة غزة هي أفضل وسيلة لإنهاء الحرب"، مضيفا أن "خطط الهجوم الجديدة على غزة تهدف إلى التعامل مع معقلين متبقيين لحماس".
وتابع: "في ظل رفض حماس إلقاء سلاحها، لم يعد أمام إسرائيل أي خيار سوى إكمال المهمة وهزيمتها".
وأكد أن "الجدول الزمني الذي وضعناه للعمليات العسكرية سريع جدا".
نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر نتنياهو يتحدث عن "الانتصار وقرب انتهاء المعركة" .. في رعاية الله وحفظة