العالم اليوم - فيديو.. طفل ينقذ شقيقته من محاولة اختطاف في اليمن

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. طفل ينقذ شقيقته من محاولة اختطاف في اليمن من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 11 أغسطس 2025 03:25 مساءً - أظهر مقطع فيديو مصور من كاميرا مراقبة في محافظة ذمار شمال اليمن، لحظة تدخل طفل صغير لإنقاذ شقيقته من محاولة اختطاف نفذتها امرأة منقبة.

ووثق التسجيل المتداول فقد اقتربت المرأة من الطفلة ومحاولتها الابتعاد بها، قبل أن ينتبه شقيقها الذي اندفع بسرعة وانتزعها من قبضتها، ليعيدها إلى بر الأمان، وفق ما نقلته وسائل إعلام يمنية.

وأثار المشهد، الذي انتشر على نطاق واسع، الإعجاب والإشادة بشجاعة الطفل وسرعة بديهته، فيما تجددت دعوات الأهالي والمجتمع لعدم ترك الأطفال دون رقابة في ظل تنامي حوادث الاختطاف.