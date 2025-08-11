نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمم المتحدة: استهداف إسرائيل للصحفيين في غزة انتهاك خطير للقانون الدولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدانت الأمم المتحدة استهداف الجيش الإسرائيلي للصحفيين في قطاع غزة، مؤكدة أن هذا الفعل يُشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي، وذلك وفق ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

وشددت المنظمة الدولية على ضرورة أن تحترم إسرائيل وتوفر الحماية الكاملة لجميع المدنيين، بمن فيهم الصحفيون، داعية إلى تمكينهم من الوصول الفوري والآمن ودون عوائق إلى قطاع غزة لممارسة عملهم.

استشهاد 4 صحفيين في قصف مباشر

وأفاد مراسل القاهرة الإخبارية بأن الاحتلال الإسرائيلي استهدف بشكل مباشر خيمة الصحفيين أمام مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد 7 فلسطينيين، بينهم:

الصحفي أنس الشريف

الصحفي محمد قريقع

المصور إبراهيم ظاهر

المصور محمد نوفل

إضافة إلى سائق الطاقم الإعلامي، فيما أُصيب الصحفي محمد صبح بجروح.

مطالبات دولية بحماية الإعلاميين

يأتي هذا الحادث ضمن سلسلة انتهاكات استهدفت الطواقم الإعلامية في القطاع منذ بدء العدوان الإسرائيلي، في ظل دعوات متزايدة من المؤسسات الدولية والإعلامية لفتح تحقيقات عاجلة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.