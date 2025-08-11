العالم اليوم - رئيس الوزراء القطري يدين استهداف إسرائيل الصحافيين في غزة

انتم الان تتابعون خبر رئيس الوزراء القطري يدين استهداف إسرائيل الصحافيين في غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 11 أغسطس 2025 02:20 مساءً - دان رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الإثنين استهداف إسرائيل "المتعمد" للصحافيين في قطاع غزة، بعد مقتل أفراد من طاقم قناة الجزيرة في ضربة أقرت تل أبيب بتنفيذها على مدينة غزة ليل الأحد.

وقال رئيس الوزراء القطري في منشور على منصة إكس إن "الاستهداف المتعمد للصحفيين لا يحجب الوقائع الفظيعة التي ترتكبها إسرائيل بشكل ممنهج في قطاع غزة، بل يبرهن للعالم أجمع أن الجرائم المرتكبة في غزة فاقت كل التصورات، في ظل عجز المجتمع الدولي وقوانينه عن إيقاف هذه المأساة".

كما ندد مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بقتل صحفيين فلسطينيين في غزة، قائلا إن تصرفات الجيش الإسرائيلي تمثل "انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي".

والأحد، الجيش الإسرائيلي إنه قتل الصحفي الفلسطيني أنس الشريف في غارة جوية على مدينة غزة، متهما إياه بقيادة خلية تابعة لحركة حماس.