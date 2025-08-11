نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استشهاد عائلة فلسطينية من 8 أفراد في قصف إسرائيلي على حي الزيتون بغزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الإثنين، باستشهاد عائلة فلسطينية مكونة من ثمانية أفراد، بينهم ستة أطفال، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزلهم في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وأكدت الوكالة أن الضحايا هم أم وأب وأبناؤهم الستة من عائلة "ارحيم"، حيث تعرض المنزل للاستهداف المباشر في ساعات الصباح.

ضحايا إضافيون قرب نقطة توزيع المساعدات

وفي سياق متصل، استشهد طفل وأصيب أربعة آخرون، بعد استهداف الاحتلال تجمعات للمواطنين قرب نقطة توزيع المساعدات على شارع صلاح الدين جنوب منطقة وادي غزة وسط القطاع.

حصيلة العدوان على غزة منذ 7 أكتوبر 2023

منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، بلغ عدد الشهداء 61،430 فلسطينيًا، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما وصل عدد الجرحى إلى 153،213، وفق إحصائيات غير نهائية، حيث لا تزال جثامين عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات وسط صعوبة وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ إليهم.