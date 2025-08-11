العالم اليوم - بسبب الرياح القوية.. إسرائيل تلغي مساعدات غزة الجوية اليوم

انتم الان تتابعون خبر بسبب الرياح القوية.. إسرائيل تلغي مساعدات غزة الجوية اليوم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة
شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 11 أغسطس 2025 01:24 مساءً - أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، عن توجه لإلغاء عمليات الإنزال الجوي للمساعدات الإنسانية في قطاع غزة، الإثنين.
وقالت الهئية إن هذا الإجراء يأتي بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع سرعة الرياح، مما يثير مخاوف من أن تؤدي الرياح القوية إلى انحراف الطرود عن أهدافها وتصيب السكان.
والأحد، قتل ما لا يقل عن 26 فلسطينيا أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات في قطاع غزة، بحسب ما أفادت به مستشفيات وشهود عيان.
وقال مسؤولو مستشفيات إنهم تسلموا جثثا من مناطق كان الفلسطينيون يتجمعون فيها طلبا للمساعدة، سواء على طول طرق قوافل الغذاء أو بالقرب من نقاط توزيع المساعدات التي يديرها القطاع الخاص في أنحاء غزة.
وكانت إسرائيل قد قطعت الإمدادات الغذائية عن القطاع في مارس ثم أوقفت هذا الحصار في مايو، ولكن مع فرض قيود قالت إنها ضرورية لمنع وصول المساعدات إلى الجماعات المسلحة.
وزعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب أيضا أن مسلحي حماس يسرقون المواد الغذائية القادمة إلى غزة ويبيعونها.
ومع ذلك، أفادت رويترز في أواخر الشهر الماضي بأن تحليلا داخليا أجرته الحكومة الأميركية لم يجد أي دليل على سرقة ممنهجة من قبل حماس للإمدادات الإنسانية الممولة من الولايات المتحدة.
وتقول إسرائيل إنها تتخذ خطوات من أجل وصول المزيد من المساعدات إلى سكان غزة، مثل وقف القتال خلال جزء من اليوم في بعض المناطق، والسماح بعمليات الإنزال الجوي والإعلان عن طرق محمية لقوافل المساعدات.
