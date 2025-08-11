العالم اليوم - الداخلية السورية تعلق على فيديو "الإعدام" في مستشفى السويداء

انتم الان تتابعون خبر الداخلية السورية تعلق على فيديو "الإعدام" في مستشفى السويداء من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة
شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 11 أغسطس 2025 12:28 مساءً - قالت وزارة الداخلية السورية إنها تتابع التحقيق في مقطع فيديو "مؤلم" تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، وأشير إلى أنه صور داخل المستشفى الوطني في مدينة السويداء بجنوب البلاد، في وقت سابق.
وأضافت الوزارة أنها "تدين وتستنكر هذا الفعل بشدة"، مشيرة إلى أن المتورطين سيحالون إلى القضاء "لينالوا جزاءهم العادل، بغض النظر عن انتماءاتهم".
وأوضحت أن وزير الداخلية كلف معاون الوزير للشؤون الأمنية، اللواء عبد القادر الطحان، بالإشراف المباشر على مجريات التحقيق، بهدف "ضمان توقيف الجناة بأسرع وقت ممكن".
وخلال الساعات الماضية، أثار مقطع فيديو مصور يظهر عملية إعدام ميداني بالرصاص ارتكبت داخل مستشفى السويداء الوطني، غضبا كبيرا في سوريا.
ويظهر الفيديو، الذي نقله المرصد السوري لحقوق الإنسان، عشرات الأشخاص الذين يرتدون زي العمل داخل المسشفى، جاثمين على ركبهم.
وبعد ذلك، قامت عناصر مسلحة، لم يتسن لنا التأكد من هويتها، بسحب أحد الأشخاص بقوة ومن ثم تعريضه للضرب قبل قتله بإطلاق رصاص مباشر. وجرى فيما بعد سحب جثة الضحية إلى مكان بعيد.
وفي 13 يوليو، اندلعت أعمال العنف في السويداء بين مسلحين من البدو والدروز.
وجرى نشر القوات الحكومية لوقف القتال، لكن أعمال العنف تفاقمت بينما نفذت إسرائيل ضربات على القوات السورية قائلة إنها بهدف دعم الدروز.
وأنهت هدنة توسطت فيها الولايات المتحدة قتالا احتدم في مدينة السويداء وبلدات محيطة بها لمدة أسبوع تقريبا.
وقالت السلطات في سوريا إنها ستحقق في الاشتباكات وشكلت لجنة للتحقيق في الأحداث الأليمة.
