العالم اليوم - الداخلية السورية تعلق على فيديو "الإعدام" في مستشفى السويداء

انتم الان تتابعون خبر الداخلية السورية تعلق على فيديو "الإعدام" في مستشفى السويداء من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 11 أغسطس 2025 12:28 مساءً - قالت وزارة الداخلية السورية إنها تتابع التحقيق في مقطع فيديو "مؤلم" تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، وأشير إلى أنه صور داخل المستشفى الوطني في مدينة السويداء بجنوب البلاد، في وقت سابق.

وأضافت الوزارة أنها "تدين وتستنكر هذا الفعل بشدة"، مشيرة إلى أن المتورطين سيحالون إلى القضاء "لينالوا جزاءهم العادل، بغض النظر عن انتماءاتهم".

وأوضحت أن وزير الداخلية كلف معاون الوزير للشؤون الأمنية، اللواء عبد القادر الطحان، بالإشراف المباشر على مجريات التحقيق، بهدف "ضمان توقيف الجناة بأسرع وقت ممكن".

وخلال الساعات الماضية، أثار مقطع فيديو مصور يظهر عملية إعدام ميداني بالرصاص ارتكبت داخل مستشفى السويداء الوطني، غضبا كبيرا في سوريا.