الأمم المتحدة: خطة إسرائيل بشأن غزة "فصل مروع" من الصراع

أحمد جودة - القاهرة - حذّر ميروسلاف ينتشا، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون أوروبا، من أن القرار الأخير للحكومة الإسرائيلية بشأن قطاع غزة قد يشعل "فصلًا مروعًا" جديدًا في الصراع، مع عواقب قد تمتد إلى ما وراء الأراضي الفلسطينية المحتلة.

تفاصيل الخطة الإسرائيلية

خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط، أشار ينتشا إلى أن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي وافق في 8 أغسطس 2025 على خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لـ "هزيمة حماس"، والتي تقوم على خمسة مبادئ:

نزع سلاح حماس.

الإفراج عن جميع الرهائن.

تجريد غزة من السلاح.

السيطرة الأمنية الإسرائيلية على القطاع.

إنشاء إدارة مدنية بديلة لا تتبع حماس ولا السلطة الفلسطينية.

ووفق تقارير إسرائيلية، تتضمن الخطة نزوح جميع المدنيين من مدينة غزة بحلول 7 أكتوبر 2025 (نحو 800 ألف شخص)، يليها حصار لمدة 3 أشهر، ثم شهران إضافيان للسيطرة على مخيمات وسط غزة.

تحذيرات من كارثة إنسانية

حذّر ينتشا من أن تنفيذ هذه الخطة قد يؤدي إلى كارثة إنسانية جديدة، مع مزيد من التهجير القسري والدمار، مشددًا على أن الحل الوحيد هو وقف فوري ودائم لإطلاق النار، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بلا عوائق، وحماية المدنيين والعاملين الإنسانيين.

معاناة مستمرة منذ أكتوبر 2023

أشار راميش راجاسينجهام، مدير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في جنيف، إلى أن الفلسطينيين في غزة يعيشون "معاناة لا يمكن تصورها" منذ أكثر من 670 يومًا، حيث قُتل أكثر من 61،000 شخص، بينهم أكثر من 18،000 طفل، وأصيب 151،000 آخرون، وفق وزارة الصحة في غزة.

وحذّر راجاسينجهام من أن توسيع العمليات العسكرية في غزة قد يفاقم الوضع في الضفة الغربية، حيث تتواصل العمليات العسكرية وعنف المستوطنين بوتيرة مقلقة.

موقف الأمم المتحدة

جدد مسؤولو الأمم المتحدة التأكيد على أن لا حل عسكريًا للنزاع، وأن غزة يجب أن تبقى جزءًا من دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين، داعين إسرائيل إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وقرارات محكمة العدل الدولية، ووقف مخطط السيطرة العسكرية الكاملة على القطاع.