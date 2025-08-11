نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استشهاد 10 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على غزة وخان يونس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الإثنين، أن 10 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون، جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مدينتي غزة وخان يونس جنوب قطاع غزة.

قصف منزل في خان يونس

وأوضحت الوكالة أن 7 فلسطينيين استشهدوا وأصيب عدد آخر، إثر استهداف طائرات الاحتلال منزلًا في المخيم الغربي بمدينة خان يونس، ما تسبب في دمار واسع بالمكان.

استهداف خيمة نازحين في غزة

وفي مدينة غزة، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون، بعد قصف خيمة نازحين في شارع اللبابيدي. كما أقدم جيش الاحتلال على نسف مبانٍ سكنية شرق المدينة، مخلفًا أضرارًا كبيرة بالبنية التحتية.

حصيلة العدوان منذ أكتوبر 2023

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، ارتفعت الحصيلة إلى 61،430 شهيدًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 153،213 مصابًا، في أرقام غير نهائية، إذ لا تزال فرق الإسعاف تواجه صعوبة في الوصول إلى الضحايا العالقين تحت الأنقاض وفي الشوارع.