نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- إسرائيل تنفذ تفجير عنيف في بلدة الخيام جنوب لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، عملية تفجير كبيرة في بلدة الخيام جنوبي لبنان، ترددت أصداؤها في مختلف مناطق الجنوب، وسط استمرار التوتر العسكري على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية.

تحليق مكثف للطيران المسيّر في النبطية

أفادت مصادر ميدانية أن الطيران المسيّر الإسرائيلي حلّق على علو منخفض في أجواء عدد من قرى محافظة النبطية، من بينها: جبشيت، حاروف، زبدين، النبطية، شوكين، كفررمان، كفرجوز، الكفور، حبوش، وعربصاليم على مجرى النهر، ما أثار حالة من القلق بين السكان المحليين.

تحليق على علو منخفض فوق سهل البقاع

كما سجلت تحركات للطيران الحربي الإسرائيلي على علو منخفض في أجواء منطقة الهرمل، وصولًا إلى سهل البقاع الأوسط، في استمرار لعمليات المراقبة الجوية المكثفة.

تصعيد ميداني متواصل

تأتي هذه التطورات في ظل تصعيد ميداني مستمر بين الجانبين، تزامنًا مع تزايد التحركات الجوية الإسرائيلية في الأجواء اللبنانية، ما يرفع من احتمالات تجدد المواجهات واتساع نطاق العمليات العسكرية.