نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئاسة الفلسطينية: استهداف الصحفيين جريمة حرب وانتهاك صارخ للقانون الدولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدانت الرئاسة الفلسطينية بأشد العبارات استهداف الصحفيين، واعتبرته جريمة حرب وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، داعية المجتمع الدولي للتحرك العاجل لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي ووقف جرائمه.

استشهاد 7 فلسطينيين بينهم 4 صحفيين

جاء ذلك عقب استشهاد 7 فلسطينيين أمس الأحد، بينهم 4 صحفيين، جراء قصف مباشر للاحتلال الإسرائيلي على خيمة الصحفيين أمام مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، حسب مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" يوسف أبو كويك.



وشمل الضحايا الصحفيان أنس الشريف ومحمد قريقع، والمصوران إبراهيم ظاهر ومحمد نوفل، بالإضافة إلى سائق الطاقم الإعلامي، بينما أصيب الصحفي محمد صبح بجروح.

رد الاحتلال

في سياق متصل، أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف الصحفي أنس الشريف، مدعيًا ارتباطه بقيادة خلية تابعة لحركة حماس، في محاولة لتبرير العملية.