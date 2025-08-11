نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موجة حر شديدة تضرب الأردن ودرجات الحرارة تلامس 43 مئوية في عمّان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد المملكة الأردنية موجة حر شديدة تستمر حتى نهاية الأسبوع، وفق ما أكده مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب، الذي حذّر من التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة خاصة في ساعات الذروة.

تفاصيل درجات الحرارة

العاصمة عمان: بين 40 و43 درجة مئوية

باقي المناطق: أجواء شديدة الحرارة وجافة

مرتفعات الأردن: طقس حار وجاف مع ظهور سحب متوسطة وعالية

وأكد آل خطاب أن قياسات الحرارة تتم على ارتفاع مترين عن سطح الأرض في بيئة قياس مثالية، مشيرًا إلى أن القياس تحت أشعة الشمس المباشرة لا يعطي قراءة دقيقة.

الظواهر المتوقعة

نشاط في الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية

احتمالية إثارة الغبار في مناطق البادية، خاصة الأحد والاثنين، مما قد يؤدي لتدني مدى الرؤية الأفقية.

تحذيرات الأرصاد الأردنية

عدم التعرض المباشر للشمس طويلًا.

تجنّب ترك الأطفال أو الحيوانات في المركبات المغلقة حتى لفترات قصيرة.

شرب كميات كافية من المياه والسوائل.

إبعاد المواد القابلة للاشتعال عن المركبات.

كما أطلقت الأرصاد حملة توعوية بعنوان "احم نفسك من الحر" عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل، لتقديم النصائح والإرشادات للمواطنين خلال فترة الموجة الحارة.