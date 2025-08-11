نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلام إسرائيلي: الجيش يعتزم عرض خطة شاملة لاحتلال قطاع غزة خلال أسبوعين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي سيعرض خلال الأسبوعين المقبلين خطة شاملة لاحتلال قطاع غزة، تتضمن تجنيد نحو 250 ألف جندي احتياط وفرض طوق كامل على المدينة.

أهداف الخطة وتفاصيل العمليات

وبحسب الإعلام الإسرائيلي، فإن الخطة تشمل إجلاء سكان مدينة غزة وتصفية حركة حماس، مع احتمال توسيع نطاق العمليات إلى مخيمات وسط القطاع.

كما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن مدينة غزة تمثل مركز ثقل حماس، وأن السيطرة عليها تعد مفتاح حسم المعركة.

تقييم جاهزية الجيش

من المقرر أن يجري رئيس أركان الجيش الإسرائيلي اليوم تقييمًا شاملًا لجاهزية الوحدات القتالية، مع التركيز على وضع قوات الاحتياط، وذلك بعد مرور أكثر من 670 يومًا من القتال منذ اندلاع العمليات في 7 أكتوبر 2023.