العالم اليوم - فوز مهم للمنصة.. البرلمان الألماني ينضم إلى "تيك توك"

انتم الان تتابعون خبر فوز مهم للمنصة.. البرلمان الألماني ينضم إلى "تيك توك" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 11 أغسطس 2025 09:24 صباحاً - يستعد البرلمان الألماني الاتحادي (البوندستاغ) لتوسيع حضوره على وسائل التواصل الاجتماعي، عبر إطلاق حساب رسمي على منصة "تيك توك"، في خطوة تهدف إلى الوصول إلى جمهور الشباب الذي يعتمد بشكل كبير على المنصة للحصول على المعلومات.

وقالت رئيسة البرلمان، يوليا كلوكنر، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، إن المنصة، رغم ما يثار حولها من انتقادات ومخاوف، باتت وسيلة رئيسية للحصول على المعلومات لدى فئات واسعة، مشيرة إلى أن "من النادر أن يمتلك الشباب اليوم صحيفة ورقية، وإذا سألتهم عن مصدر معلوماتهم، فستكون الإجابة: تيك توك".

وتعتمد المنصة، التي يديرها العملاق الصيني "بايت دانس"، على نشر مقاطع فيديو قصيرة يغلب عليها الطابع الترفيهي، لكنّها تضم أيضا محتوى معلوماتيا، وسط تحذيرات من مخاطر أمنية ومخاوف تتعلق بحماية البيانات.

وبحسب المكتب الاتحادي الألماني لحماية البيانات، يستخدم "تيك توك" في ألمانيا نحو 21 مليون شخص شهريا، فيما يبلغ عدد مستخدميه عالميا أكثر من 1.5 مليار شخص.

يذكر أن حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي كان أول الأحزاب الألمانية التي دشّنت حضورا قويا على "تيك توك"، فيما تستخدم الحكومة الألمانية المنصة أيضا للتواصل مع الجمهور.