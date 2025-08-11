نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيش الاحتلال الإسرائيلى يقر باغتيال أنس الشريف وقريقع في غزة.. "فيديو" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقر جيش الاحتلال الإسرائيلى فى بيان له باستهداف الزميل أنس الشريف فى غزة، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

غارة جوية استهدفت المراسلين

واستشهد 5 فلسطينيين، بينهم الزميلان الصحفيان أنس الشريف ومحمد قريقع، مساء الأحد، في غارة جوية إسرائيلية استهدفت خيمة للصحفيين أمام مستشفى الشفاء فرب مدينة غزة.

وقال صحفيون فلسطينيون أن غارة جوية إسرائيلية استهدفت خيمة للصحفيين، أمام بوابة مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد الزميلين أنس الشريف ومحمد قريقع على الفور، فيما أصيب عدد آخر.

وأكد مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة استشهاد الصحفيين أنس الشريف ومحمد قريقع جراء قصف إسرائيلي على خيمتهم.



الوصية الأخيرة لـ أنس الشريف

نشرت الصفحة الرسمية للصحفي الفلسطيني أنس الشريف وصيته التي كتبها قبل استشهاده، مؤكدا أنه بذل كل ما يملك من جهدٍ وقوة، ليكون سندًا وصوتًا لأبناء الشعب الفلسطيني.



أوضح أنس الشريف أنه منذ صغره كان يحلم بعودته إلى بلدته الأصلية عسقلان المحتلة "المجدل"، موضحا إنه عاش الألم بكل تفاصيله..

أعلنت شبكة الجزيرة استشهاد مراسلها الصحفي أنس الشريف، في قصف إسرائيلي استهدف خيمة للصحفيين داخل مستشفى الشفاء في قطاع غزة.

وقابل رواد منصات التواصل الاجتماعي بحزن شديد، خاصة وأن الصحفي الراحل أنس الشريف حرص على نقل مآسي الغزيين خلال الحرب.

وقبل مقتله بأقل من ساعة، كتب أنس الشريف هذا المنشور عبر «فيسبوك»: «إلى من يهمه الأمر، يُهدد الاحتلال الآن علنًا بغزو شامل لغزة. على مدار 22 شهرًا، تنزف المدينة تحت وطأة قصف متواصل من البر والبحر والجو. قُتل عشرات الآلاف وجُرح مئات الآلاف».