العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي يقر بقتل الصحفي أنس الشريف في غزة

انتم الان تتابعون خبر الجيش الإسرائيلي يقر بقتل الصحفي أنس الشريف في غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 11 أغسطس 2025 01:24 صباحاً - قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل الصحفي الفلسطيني أنس الشريف في غارة جوية على مدينة غزة، يوم الأحد، متهما إياه بقيادة خلية تابعة لحركة حماس.

وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان "كان أنس الشريف قائدا لخلية إرهابية في حركة حماس الإرهابية، وكان مسؤولا عن إطلاق صواريخ على المدنيين الإسرائيليين وقوات الجيش الإسرائيلي".

وجاء في البيان: "كان جيش الدفاع الإسرائيلي قد كشف سابقًا عن معلومات استخباراتية ووثائق عديدة عُثر عليها في قطاع غزة، تؤكد انتمائه العسكري لحماس. وتؤكد هذه الوثائق مجددًا تورطه في أنشطة إرهابية، والتي حاولت قناة الجزيرة التنصل منها (...) تتضمن الوثائق قوائم بأسماء الأفراد، وقوائم بدورات تدريبية إرهابية، ودليل هواتف، ووثائق راتب للإرهابي، وتقدم دليلًا قاطعًا على أنه يعمل كإرهابي عسكري في حماس بقطاع غزة".