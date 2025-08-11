العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي يرد على محمد صلاح بشأن مقتل "بيليه فلسطين"

انتم الان تتابعون خبر الجيش الإسرائيلي يرد على محمد صلاح بشأن مقتل "بيليه فلسطين" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 11 أغسطس 2025 12:24 صباحاً - رد الجيش الإسرائيلي، يوم الأحد، على تغريدة الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، التي تساءل فيها عن أسباب مقتل اللاعب الفلسطيني سليمان العبيد الملقب بـ"بيليه فلسطين".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي نداف شوشاني، ردا على تغريدة صلاح، إن مراجعة أولية أظهرت عدم وجود سجلات تشير إلى أية حوادث تتعلق باللاعب الفلسطيني سليمان العبيد.

وكتب شوشاني: "أهلا محمد، بعد التحقيق لم نجد أي دليل على حادثة تورط فيها سليمان العبيد"، مضيفا "حتى نتمكن من دراسة القضية بعمق، نحتاج مزيدا من التفاصيل".

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد نشر بياناً نعى فيه العبيد، بعبارة: "نودع سليمان العبيد (بيليه فلسطين) موهبة منحت أملاً هائلاً لعدد لا يحصى من الأطفال، حتى في أحلك الأوقات".

ولم يذكر المنشور سبب وفاة "بيليه فلسطين"، ما دفع محمد صلاح للمطالبة بمزيد من التفاصيل من "يوفيا"، متسائلا: "هل يمكنك إخبارنا كيف وأين ولماذا؟".

من جانبه، أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، الأربعاء، أن سليمان العبيد قتل في غارة جوية إسرائيلية على من ينتظرون المساعدات الإنسانية في جنوب قطاع غزة.

وبدأ العبيد مسيرته الكروية مع نادي خدمات الشاطئ، ثم انضم إلى نادي مركز شباب الأمعري في الضفة الغربية المحتلة، ثم إلى نادي غزة الرياضي.

وسجّل هدفه الدولي الأول خلال المواجهة أمام اليمن عام 2010، وشارك في تصفيات كأس التحدي الآسيوي، وكأس العالم 2014. وخلال مسيرته، سجّل العبيد أكثر من 100 هدف، ما جعله، في نظر كثيرين، أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم الفلسطينية.