نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقتل صحفيين اثنين في قصف إسرائيلي استهدف خيمتهم أمام مجمع "الشفاء الطبي" بمدينة غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلام فلسطينية مساء الأحد، بسقوط قتلى وإصابات في صفوف الصحفيين بعد قصف إسرائيلي استهدف خيمة الصحفيين أمام مستشفى الشفاء بمدينة غزة.



وقال مراسل RT في غزة، إن المعلومات الأولية تفيد بمقتل الصحفيين أنس الشريف ومحمد قريقع مراسلا قناة "الجزيرة" بمدينة غزة.

وأضاف أن المعلومات تشير إلى إصابة مراسل قناة "الكوفية" المصرية محمد صبح في استهداف خيمة الصحفيين أمام مجمع الشفاء الطبي.

وأكدت مصادر صحفية أن استهداف خيمة للصحفيين مقابل مجمع الشفاء الطبي، أدى إلى عدد من القتلى تأكد أن من بينهم أنس الشريف مراسل "قناة الجزيرة" الذي تعرض لتهديدات متكررة من القوات الإسرائيلية في محاولة لثنيه عن الاستمرار في التغطية الصحفية.

وجد القصف بعد ساعات من مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء الإسرائيلي ردد اتهم خلاله وسائل الإعلام تزيف ما يجري في القطاع.

وفي أواخر يوليو، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة ارتفاع عدد القتلى من الصحفيين إلى 232 منذ بداية الحرب على القطاع في 7 أكتوبر، وذلك بعد الإعلان عن مقتل الصحفي آدم أبو هربيد.

وأعرب المكتب الإعلامي عن إدانته "بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج".

ودعا في بيان أصدره في الـ 25 من يوليو الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم، إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في القطاع.

كما دعا المكتب إلى "ممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية ولحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم".

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة.

وحمل المكتب في بيانه إسرائيل والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية، المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم النَّكراء الوحشية