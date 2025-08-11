نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريابكوف: روسيا لم تتوقف عن إنتاج الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن روسيا لم تتوقف عن تطوير صواريخ متوسطة وقصيرة المدى خلال فترة سريان الحظر على نشرها.

وقال ريابكوف في مقابلة مع أولغا سكابيفا على قناة "روسيا 1": "عندما تم الإعلان عن هذا الحظر، كنا قد ذكرنا أنه يتعلق بالامتناع عن النشر، لكنه لم يتطرق إلى البحوث والتطوير.

وأوضح أن "هذه الفترة استُخدمت لتطوير أنظمة مناسبة وامتلاك ترسانة كبيرة في هذا المجال، والتي كما أعتقد هي لدينا الآن".

ويوم الاثنين الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الروسية انتهاء شروط استمرار وقف النشر الأحادي الجانب للصواريخ متوسطة وقصيرة المدى البرية، وموسكو لم تعد ملزمة بالقيود التي تبنتها سابقا بهذا الشأن.

وأشارت الخارجية الروسية بأن خطوات "الغرب الجماعي" تؤدي إلى تعزيز القدرات الصاروخية في المناطق المجاورة لروسيا، مما يشكل تهديدا مباشرا لأمنها الاستراتيجي.

وجاء في بيان الوزارة: "الولايات المتحدة وحلفاؤها لم يحددوا علانيةً خطط نشر الصواريخ الأمريكية البرية متوسطة وقصيرة المدى في مناطق مختلفة فحسب، بل قطعوا أيضًا شوطًا كبيرًا في التنفيذ العميق لهذه النوايا".

وأضاف البيان أن حلفاء آخرين للولايات المتحدة أعلنوا عن نيتهم شراء صواريخ برية متوسطة وقصيرة المدى من واشنطن، أو تطوير صواريخ محلية بمدى يتراوح بين 500 و5500 كم، أو تعزيز ترساناتهم الحالية من هذه الأسلحة.

كما قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن من حق روسيا نشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى على اليابسة إن دعت الضرورة ذلك