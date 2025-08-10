نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتنياهو: السيطرة على غزة أولوية وحماس لن تكون جزءا من الحكم في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن قرار مجلس الوزراء الأمني بالسيطرة على مدينة غزة يمثل خطوة حاسمة نحو إخضاع حركة حماس وإنهاء وجودها المسلح، حسب قوله.

وقال نتنياهو "إن تحقيق النصر الكامل في الحرب ما زال شرطا أساسيا لضمان أمن ومستقبل إسرائيل".

وذكر نتنياهو في تصريحات عقب اجتماع حكومي أمني أن حكومته أصدرت تعليمات واضحة للجيش بـ "السيطرة على المعاقل الأخيرة لحماس، وعلى رأسها مدينة غزة"، مشيرا إلى أن العملية العسكرية الجارية ستنتهي بفرض سيطرة أمنية إسرائيلية كاملة على القطاع.

وأوضح نتنياهو أن نموذج الحكم المدني الجديد في غزة لن يشمل حماس ولا السلطة الفلسطينية، مؤكدا: "شروط حماس من أجل التوصل لاتفاق هي شروط استسلام لنا، ولن نقبل بها بأي حال".

وفيما يتعلق بملف الأسرى والمختطفين أعلن نتنياهو أن إسرائيل "حررت غالبية المختطفين في غزة، وتعمل على تحرير من تبقى"، مشددا على تواصله الشخصي الدائم مع عائلاتهم قائلا: "أنا وزوجتي على اتصال مستمر بعائلات المختطفين وندرك حجم معاناتهم".

وفي سياق آخر اعتبر نتنياهو أن العمليات العسكرية والسياسية الإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة نجحت في كسر المحور الإيراني في لبنان وسوريا، بل وحتى داخل إيران نفسها، معلنا أن بلاده ستعمل على نزع السلاح من منطقة جبل الشيخ في سوريا، في خطوة لتوسيع نطاق التأثير الأمني الإسرائيلي.

وفي إشارة إلى تسريع العمليات قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه أمر الجيش بتقليص الجدول الزمني للسيطرة على مدينة غزة، بهدف إنهاء الحرب سريعا وتحقيق الأهداف المعلنة