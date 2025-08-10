العالم اليوم - صور.. مصر تسترد 13 قطعة أثرية من بريطانيا وألمانيا

انتم الان تتابعون خبر صور.. مصر تسترد 13 قطعة أثرية من بريطانيا وألمانيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 10 أغسطس 2025 10:24 مساءً - أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، الأحد، استرداد 13 قطعة أثرية من المملكة المتحدة وألمانيا، كانت قد خرجت من البلاد بطرق غير مشروعة.

وأكد وزير السياحة والآثار شريف فتحي، أن استرداد هذه المجموعة يعكس التزام الدولة المصرية، بجميع مؤسساتها، بحماية تراثها الحضاري الفريد، ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.

من جانبه، أوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار محمد إسماعيل خالد، أن استعادة القطع الأثرية من المملكة المتحدة تم بعد أن تمكنت السلطات البريطانية، ممثلة في شرطة العاصمة لندن، من ضبطها ومصادرتها، وذلك عقب ثبوت خروجها من مصر عبر شبكة دولية متخصصة في تهريب الآثار.

وبين أنه "فيما يخص القطع المستردة من ألمانيا، فقد تلقت السفارة المصرية في برلين إخطارا من سلطات مدينة هامبورغ تعرب فيه عن رغبتها في إعادة عدد من القطع الأثرية المحفوظة بمتحف المدينة، وذلك بعد التأكد من أنها خرجت من مصر بطريقة غير مشروعة".

وأفاد مدير عام الإدارة العامة لاسترداد الآثار شعبان عبد الجواد، أن "القطع الأثرية التي تم استردادها من بريطانيا تعود إلى عصور مختلفة من الحضارة المصرية القديمة بحيث تضمنت لوحة جنائزية من الحجر الجيري من الدولة الحديثة تُظهر المتوفى "باسر" المشرف على البنائين في مشهد تعبدي أمام الآلهة أوزير وإيزيس وأبناء حورس الأربعة".

وأضاف عبد الجواد ان القطع المستردة تشمل أيضا: "تميمة صغيرة حمراء على هيئة قرد البابون، والتي ترمز إلى أحد الأشكال الرمزية المرتبطة بالآلهة في الفكر الجنائزي المصري للحماية، وإناء ذات قاعدة مصنوعة من الفيانس الأخضر وقارورة صغيرة جنائزية من الفيانس الأزرق كلاهما من الأسرة الثامنة عشرة، بالإضافة إلى جزء من تاج من البرونز عبارة عن ريشة وثعبان وكبش كان جزءا من تمثال كبير للإله أوزير يمكن تأريخه للفترة ما بين الأسرات 22 و26، وقناع جنائزي من الخرز، من الأسرة 26 وعدد من التمائم جنائزية من الفيانس والحجر الأسود".

وبين أن القطع التي تمت استعادتها من ألمانيا تضمنت جمجمة ويد من مومياء غير معروفة، بالإضافة إلى تميمة لعلامة الـعنخ، رمز الحياة في الحضارة المصرية القديمة.

وقد تم إيداع القطع المستردة بالمتحف المصري بالتحرير تمهيدا لأعمال الصيانة والترميم وعرضها في معرض خاص بالمتحف يضم القطع الأثرية التي تم استعادتها مؤخرا.