حماس: نتنياهو يختلق "الأكاذيب"اتهمت حركة حماس رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، باختلاق "جملة من الأكاذيب"، خلال مؤتمره الصحافي الذي أعلن فيه أن خطة توسيع العمليات العسكرية في غزة هي "أفضل وسيلة لإنهاء الحرب".

وقال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لـ"حماس" طاهر النونو، لوكالة "فرانس برس" اليوم، إن "ما قاله نتنياهو في مؤتمره الصحافي جملة من الأكاذيب"، معتبراً أنه "لا يستطيع أن يواجه الحقيقة بل يعمل على التضليل وإخفائها".

وأضاف النونو أن نتنياهو "يواصل الكذب ومحاولة خداع الجمهور"، مشيراً إلى أن منع "نتنياهو للصحافيين من دخول قطاع غزة أكبر دليل على أكاذيبه".

ودعا المجتمع الدولي إلى "الضغط على نتنياهو لوقف حرب الإبادة والتجويع" في القطاع، مطالباً بالضغط "من أجل السماح للصحافيين والإعلاميين بدخول غزة لمشاهدة الحقيقة كاملة حول جرائم الإبادة الجماعية والتجويع".

وكان نتنياهو قد عرض في مؤتمر صحافي، عصر اليوم، الخطة العسكرية للسيطرة على مدينة غزة، وقال: "لقد قررنا وأعطينا الأمر"، زاعماً أنه طلب "من الجيش دعوة الصحافيين الأجانب، مزيد من الصحافيين الأجانب، عدد كبير منهم".

واعتبر أن "هناك مشكلة في ضمان الأمن، ولكنني أعتقد أنه يمكن القيام بذلك بطريقة مسؤولة وحذرة لضمان السلامة"، مشيراً إلى أن التعليمات تم إصدارها "منذ يومين" بدون تقديم مزيد من التفاصيل.

ودافع نتنياهو عن الخطة التي أقرها المجلس الأمني للسيطرة على مدينة غزة معتبراً أنها تمثل "أفضل وسيلة لإنهاء الحرب" في قطاع غزة.