زلزال عنيف يهز تركيا

ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر، مساء اليوم، غربي تركيا. زلزال عنيف يهز تركياضرب زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر، مساء اليوم، غربي تركيا. وقال مركز إدارة الكوارث والطوارئ التركي "آفاد" إن الزلزال بقوة 6.1 درجة مركزه باليكيسير غربي البلاد. وذكر المركز أن الزلزال وقع على الساعة 19:53 وشعر به سكان إسطنبول وغرب وشمال غرب تركيا وجنوب غرب تركيا. وأكدت وسائل إعلام تركية وقوع أضرار مادية عقب الزلزال، مشيرة إلى انهيار عدد من المباني القديمة في ولاية باليكيسير والقرى المحيطة بمدينة باليكيسير. يذكر أن تركيا تعرضت قبل عامين لزلزالين مدمرين بقوة 7.7 و7.6 درجات وتأثرت 11 ولاية بالزلزالين اللذين ضربا ولاية قهرمان مرعش. وأسفر الزلزالان عن مقتل أكثر من 53 ألف شخص وإصابة نحو 107 آلاف آخرين، وأثرا سلبا على حياة ومعيشة 14 مليون مواطن.

