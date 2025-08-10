نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كابول تدعو الولايات المتحدة إلى تسليم السفارة الأفغانية في واشنطن للحكومة الحالية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - دعت أفغانستان الولايات المتحدة إلى الاعتراف بالحكومة الحالية ونقل السفارة الأفغانية في واشنطن إلى سيطرتها، وذلك قبيل الذكرى الرابعة لعودة "طالبان" إلى السلطة في أفغانستان.

وذكرت قناة RTA التلفزيونية الرسمية نقلا عن المتحدث باسم حكومة "طالبان" ذبيح الله مجاهد: "لدينا اتصالات دورية مع الولايات المتحدة. لقد شهدتم كيف زار ممثل أمريكي كابول قبل فترة. وبالمثل، عندما يزور ممثلونا قطر أو دولا أخرى، يلتقون بمسؤولين أمريكيين. لقد طلبنا منهم الاعتراف الرسمي بإمارة أفغانستان الإسلامية، وطرحنا أيضا مسألة تسليم السفارة الأفغانية في الولايات المتحدة إلينا. ورغم أننا لم نتلق ردا إيجابيا، إلا أن الشعب الأفغاني يريد ضمان حقوقه".

وأشار إلى اعتراف روسيا الرسمي بالحكومة الأفغانية الحالية، داعيا الدول الأخرى أن تحذو حذوها.

وأضاف ذبيح الله مجاهد: "أفغانستان ليس لديها أي مشكلة مع أي دولة، وتسعى إلى علاقات جيدة مع جميع الدول. لقد فهمت روسيا نوايا أفغانستان، وبادرت في هذا الشأن، وانتهزت الفرصة. نشجع الدول الأخرى على اتخاذ الخطوات الجريئة نفسها وإقامة علاقات مع أفغانستان".

وصعّدت حركة "طالبان" هجومها على قوات الحكومة الأفغانية في أوائل أغسطس 2021، ودخلت كابول في 15 أغسطس، وأعلنت نهاية الحرب في اليوم التالي. وغادر الرئيس الأفغاني آنذاك أشرف غني البلاد.

وفي ليلة 31 أغسطس، غادرت القوات الأمريكية مطار كابل، منهية بذلك قرابة 20 عاما من الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان