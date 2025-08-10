نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زلزال بقوة 6.1 درجة يهز تركيا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أفادت شبكة روسيا اليوم مساء الأحد، بأن زلزالا بقوة 6.1 درجة هز غربي تركيا.

وقال المراسل إن مركز إدارة الكوارث والطوارئ التركي "آفاد" أشار إلى أن الزلزال بقوة 6.1 درجة مركزه باليكيسير غربي البلاد.

وذكر مراسلنا أن الزلزال وقع على الساعة 19:53 وشعر به سكان إسطنبول وغرب وشمال غرب تركيا وجنوب غرب تركيا.

وأوضح أيضا أن الزلزال ضرب أيضا بلغاريا واليونان وقبرص وشمال غرب سوريا.

ووفق مركز الزلزال منطقة سينديرجي بولاية باليكيسير التركية، فإنه لم يتم حتى الآن الإبلاغ عن خسائر بشرية أو مادية أو أضرار أخرى.

يذكر أن تركيا تعرضت قبل عامين لزلزالين مدمرين بقوة 7.7 و7.6 درجات وتأثرت 11 ولاية بالزلزالين اللذين ضربا ولاية قهرمان مرعش.

وأسفر الزلزالان عن مقتل أكثر من 53 ألف شخص وإصابة نحو 107 آلاف آخرين، وأثرا سلبا على حياة ومعيشة 14 مليون مواطن