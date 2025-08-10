العالم اليوم - مندوب فلسطين: إسرائيل لا تبالي بميثاق الأمم المتحدة

انتم الان تتابعون خبر مندوب فلسطين: إسرائيل لا تبالي بميثاق الأمم المتحدة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 10 أغسطس 2025 08:25 مساءً - قال مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، رياض منصور، الأحد، إن إسرائيل برهنت منذ زمن أنها لا تبالي بميثاق الأمم المتحدة ولا قراراتها.

وذكر منصور، خلال جلسة لمجلس الأمن: "التدابير المتخذة دوليا لا تتكافأ مع ما يجري من جرائم للشعب الفلسطيني"، داعيا المنظمة الدولية لتنفيذ قراراتها بخصوص فلسطين وإصدار أخرى.

وأضاف: "لو أن دولة أخرى فعلت ما تفعله إسرائيل لفُرضت عليها العقوبات الدولية.. إسرائيل لا تبالي بالإدانات الدولية ويجب تحويل الأقوال لأفعال".

وأشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "يريد محو الفلسطينيين من أرضهم"، مبرزا أن "القضاء على الحياة في قطاع غزة لا يزال مستمرا".

وتابع: "نتنياهو يدّعي أن المجاعة أكذوبة فليسمح للأمم المتحدة بالتحقق من ذلك".

وحث مندوب فلسطين بقية الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية على فعل ذلك، مضيفا "إسرائيل تطيل الحرب ليس بسبب حماس بل لمنع قيام دولة فلسطينية".

وأكد أن تل أبيب "أظهرت مرارا أنها لا تأبه كثيرا لمصير رهائنها في قطاع غزة".