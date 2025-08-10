الصومال.. مقتل قيادي بارز في "الشباب"
أعلن الجيش الصومالي، اليوم، مقتل قيادي بارز في حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم "القاعدة"، في عملية عسكرية جنوب غربي البلاد.
وقال الجيش، في بيان، إن القيادي قتل في عملية عسكرية بمدينة "حدر"، وكان يشغل عدة مناصب آخرها المسؤول المالي للحركة علاوة عن تجنيد الأطفال قسريا.
وأضاف أن العملية أسفرت أيضا عن تفكيك شبكة من عناصر الحركة كانت تعمل في المنطقة.
يذكر أن القوات الصومالية تخوض منذ أكثر من عقد من الزمن معارك ضد عناصر حركة "الشباب"، التي تبنت عدة هجمات أودت بحياة المئات من المدنيين وعناصر الأمن، ونجحت في غضون أشهر في استعادة عدد من المناطق التي كانت تسيطر عليها الحركة.
