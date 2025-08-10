نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصادر عبرية: الجيش لا يزال يدرس آلية تطبيق قرار احتلال غزة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أفادت مصادر إعلامية عبرية، اليوم الأحد، بأن قادة الجيش الإسرائيلي لا يزالون يدرسون آلية تطبيق قرار الكابينيت باحتلال قطاع غزة وتوسيع نطاق القتال فيه.

وذكرت المصادر أنه "في قمة الجيش الإسرائيلي لا يزالون يدرسون عدد القوات التي سيتم إرسالها لاحتلال مدينة غزة، وما زالوا في مراحل التخطيط"، مشيرة إلى أن هذا الأمر سيستغرق على الأقل أسبوعا آخر حتى يتم وضع الخطوط العريضة، وهو أمر يعتمد أيضا على الخطة العملياتية التي لم تُحدد بعد.

ومن التساؤلات المطروحة في النقاشات: "هل سيدخلون غزة من عدة اتجاهات، أم سينفذون نشاطا تدريجيا، واعتبارات أخرى ستحدد عدد القوات في الوقت نفسه".

ويقول الجيش إنه "على أي حال سيتعين عليهم جلب كل القوة القتالية النظامية إلى غزة، أي قوات احتياط للمناطق الأخرى".

ورغم ذلك، لا يزال الجيش الإسرائيلي لا يعرف بعد تحديد عدد الفرق التي سيتم إرسالها إلى غزة، وما حجم الاحتياط الفعلي المستدعى.

ولفت الجيش إلى أن "القيادة الجنوبية وقادة الفرق يُخططون لهذه الخطوة، وأن رئيس الأركان سيُصادق على مبادئها نهاية الأسبوع"، مشددا على أنه "سيتم تجنيد جنود الاحتياط، وسيتم تحديد نطاق التجنيد مع مراعاة الوضع في الضفة الغربية خلال موسم قطف الزيتون والأعياد، وسيتم عرض بدائل العمل لاحقا وفقا للأساليب المختارة".

وصادقت الحكومة الإسرائيلية على احتلال مدينة غزة، وتوسيع العمليات العسكرية في القطاع، وذلك في اجتماع الكابينيت الأمني والسياسي، الذي امتد نحو 10 ساعات؛ إذ استمر منذ مساء الخميس، وحتى فجر اليوم الجمعة.

وفي ختام المشاورات، خول الكابينيت رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، بالمصادقة على الخطط العملياتية للجيش، بالسيطرة على كامل أراضي قطاع غزة لضمان محيط أمني، تمهيدا لنقلها إلى سيطرة "حكومة مدنية جديدة".

في المقابل، شدد مقر عائلات الأسرى الإسرائيليين، عقب القرار على أن "حكومة إسرائيل، أصدرت الليلة، حكما بالإعدام على المحتجزين الأحياء، وحكما بالاختفاء على الأموات".