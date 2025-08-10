العالم اليوم - نائب ترامب: نعمل على عقد محادثات بين بوتين وزيلينسكي

انتم الان تتابعون خبر نائب ترامب: نعمل على عقد محادثات بين بوتين وزيلينسكي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 10 أغسطس 2025 07:29 مساءً - قال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، الأحد، إن الولايات المتحدة تعمل على تحديد موعد لإجراء محادثات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأضاف في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، الأحد، أنه لا يعتقد بأنه سيكون من المثمر أن يجلس بوتين مع زيلينسكي قبل اللقاء مع الرئيس دونالد ترامب.

وتابع: "هذا تقدم كبير للدبلوماسية الأميركية. لقد استمرت هذه الحرب لأكثر من ثلاث سنوات. لم يكن هناك أي تقدم جوهري، وعلى مدى ستة أشهر، عمل الرئيس نفسه، وأنا، والوزير روبيو، وستيف ويتكوف بجدية في محاولة لكسر الجمود".

وأبرز: "أحد أهم العوائق هو أن فلاديمير بوتين قال إنه لن يجلس أبدا مع زيلينسكي، رئيس أوكرانيا، وقد جعل الرئيس هذا يتغير الآن".

وأوضح: "نحن الآن في نقطة نحاول فيها بصراحة تحديد مواعيد وأشياء من هذا القبيل حول متى يمكن لهؤلاء القادة الثلاثة الجلوس ومناقشة إنهاء هذا الصراع".

وأكد أن ترامب "يحتاج إلى إجبار الرئيس بوتين والرئيس زيلينسكي على الجلوس معا لحل خلافاتهما. الطريقة الوحيدة لتحقيق السلام هي الجلوس والتحدث".

ويلتقي بوتين وترامب في ولاية ألاسكا الأميركية الجمعة لمحاولة إيجاد حل للنزاع بين روسيا وأوكرانيا.