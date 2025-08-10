نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طالبان تحقق في تهديدات بالقتل استهدفت موظفات أفغانيات في الأمم المتحدة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلنت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان أن عشرات النساء الأفغانيات العاملات لدى المنظمة الدولية تلقين تهديدات صريحة بالقتل خلال شهر مايو الماضي، وطالبان تحقق لمعرفة الفاعلين.

الأمر الذي دفع الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات احترازية مؤقتة لحماية سلامتهن. ووفقا لتقرير صادر عن بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان (يوناما)، فإن التهديدات جاءت من أفراد مجهولين يعتقد أن لهم صلة مباشرة بعمل النساء المستهدفات ضمن برامج وصناديق الأمم المتحدة في البلاد.

وأضاف التقرير أن حركة طالبان أبلغت البعثة الأممية أنها ليست مسؤولة عن تلك التهديدات، مؤكدة أن وزارة الداخلية في حكومتها بدأت تحقيقا داخليا لكشف الملابسات.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من السلطات الأفغانية، بما في ذلك وزارة الداخلية بشأن التحقيق أو مضمون التقرير