نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ممثل واشنطن لدى الناتو: يجب إنهاء النزاع في أوكرانيا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - صرح الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى حلف “الناتو”، ماثيو ويتكر، في تعليقه على رفض فلاديمير زيلينسكي تقديم تنازلات إقليمية، بأن على طرفي النزاع في أوكرانيا الموافقة على إنهائه.

وخلال مقابلة مع قناة "سي إن إن" الأمريكية، طُلب من الدبلوماسي الأمريكي التعليق على موقف زيلينسكي الذي أصدر بيانا قبيل لقاء القائدين الروسي والأمريكي في ألاسكا أكد فيه أنه لن يقدم تنازلات إقليمية، مستندا إلى الدستور الأوكراني.

وأجاب ويتكر: "على الطرفين الموافقة على إنهاء هذه الحرب.. نحن بحاجة إلى إنهائها. كان بإمكاننا إنقاذ آلاف الأرواح عبر اتفاق".

كما أفاد الممثل الأمريكي الدائم لدى الحلف بأنه تجري حاليا مناقشات حول الأراضي التي يمكن تبادلها في إطار أي اتفاق محتمل لتسوية النزاع.

وكان الكرملين والبيت الأبيض قد أعلنا سابقا أن رئيسي روسيا والولايات المتحدة فلاديمير بوتين ودونالد ترامب سيلتقيان في ألاسكا يوم 15 أغسطس. وكما أوضح مساعد القائد الروسي يوري أوشاكوف، فقد ذكر المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف أثناء زيارته لروسيا في الكرملين خيار عقد لقاء ثلاثي يجمع بوتين وترامب وزيلينسكي، إلا أن الجانب الروسي امتنع عن التعليق عليه، مقترحا التركيز على التحضير للقاء الثنائي.

وأشار رئيس الاتحاد الروسي يوم الخميس إلى أن لقاءه مع زيلينسكي ممكن، لكنه يتطلب توفر ظروف معينة لم تتشكل بعد. فيما أكد زعيم نظام كييف قبيل لقاء القائدين الروسي والأمريكي أنه لن يقدم تنازلات إقليمية، مستندا في ذلك إلى الدستور الأوكراني