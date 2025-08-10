نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد حريق مصنع للذخيرة.. وزير روماني: ربما كان تخريبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال وزير الاقتصاد الروماني رادو ميروتسا إن الحريق الذي اندلع في مصنع للأسلحة في كوجيرا، والذي دمر نحو 150 ألف طلقة ذخيرة، ربما كان نتيجة لعمل تخريبي.

في ليلة الثاني من أغسطس، اندلع حريق هائل في أحد مصنعيْن للدفاع في مدينة كوجير الرومانية. وصاحب الحريق انفجارات، لأن صناديق الذخيرة كانت مخزنة في منطقة الحريق.

وأضاف الوزير في حديث تلفزيوني: "يتم أخذ جميع الاحتمالات في الاعتبار، بما في ذلك التخريب وليس من الطبيعي أن يتمكن البعض من الدخول إلى مصنع لإنتاج الذخيرة والأسلحة بسهولة مثل دخول سوق مركزي بعربة أطفال. أقول لكم إنه من وجهة نظري كمهندس ووزير، من غير المقبول أن تنفجر 146 ألف طلقة لأسباب لا تزال غير معروفة حتى الآن".

وأشار الوزير إلى أنه ينتظر بفارغ الصبر التقارير من الهيئات الأمنية الرومانية المختصة ومكتب المدعي العام بشأن الأسباب التي أدت إلى الانفجار في كوجير.

ويرى الوزير أنه من الأهمية بمكان، معرفة هل كانت هناك إمكانية لمنع وقوع الحريق أصلا، حتى لا تنشأ مواقف مماثلة في مؤسسات أخرى