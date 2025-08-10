العالم اليوم - سوريا.. فيديو يوثق عملية إعدام ميداني داخل مستشفى السويداء

انتم الان تتابعون خبر سوريا.. فيديو يوثق عملية إعدام ميداني داخل مستشفى السويداء من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 10 أغسطس 2025 05:22 مساءً - أثار مقطع فيديو مصور يظهر عملية إعدام ميداني بالرصاص ارتكبت داخل مستشفى السويداء الوطني، غضبا كبيرا في سوريا، خلال الساعات الماضية.

ويظهر الفيديو، الذي نقله المرصد السوري لحقوق الإنسان، عشرات الأشخاص الذين يرتدون زي العمل داخل المسشفى، جاثمين على ركبهم.

وبعد ذلك، قامت عناصر مسلحة، لم يتسن لنا التأكد من هويتها، بسحب أحد الأشخاص بقوة ومن ثم تعريضه للضرب قبل قتله بإطلاق رصاص مباشر. وجرى فيما بعد سحب جثة الضحية إلى مكان بعيد.

ولم تصدر السلطات السورية حتى الآن أي تعليق على الفيديو، الذي جرى تداوله على نطاق واسع في المواقع الاجتماعية.

ويتحفظ موقع "دوت الخليج" عن نشر الفيديو لما يتضمنه من مشاهد مروعة.

وفي 13 يوليو، اندلعت أعمال العنف في السويداء بين مسلحين من البدو والدروز.

وجرى نشر القوات الحكومية لوقف القتال، لكن أعمال العنف تفاقمت بينما نفذت إسرائيل ضربات على القوات السورية قائلة إنها بهدف دعم الدروز.

وأنهت هدنة توسطت فيها الولايات المتحدة قتالا احتدم في مدينة السويداء وبلدات محيطة بها لمدة أسبوع تقريبا.

وقالت السلطات في سوريا إنها ستحقق في الاشتباكات وشكلت لجنة للتحقيق في الأحداث الأليمة.