لتحقيق هدف حلف شمال الأطلسي.. كندا تعلن عن إنفاق عسكري بمليارات الدولارات

أوتاوا ـ ا.ف.ب: كشف رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن حزمة إنفاق عسكري بمليارات الدولارات، مؤكدًا بذلك خطة حكومته لتحقيق هدف حلف شمال الأطلسي للإنفاق الدفاعي البالغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. ومنذ توليه منصبه في أبريل، حذر كارني مرارًا من أن الجيش الكندي غير مجهز للتصدي للتهديدات المتزايدة التي تواجه الدولة. وذكر احتمال حصول عدوان روسي يقوّض السيادة الكندية في القطب الشمالي، إضافة إلى تزايد الغموض الذي يحيط بالدور الذي تلعبه الولايات المتحدة في تشكيل الأمن العالمي، من ضمن مخاطر أخرى. وقال كارني في كلمة ألقاها في قاعدة عسكرية «إن النظام الدولي الذي بُني بعد الحرب العالمية الثانية وأُعيد تشكيله بعد الحرب الباردة، يتعرض لضغوط». أضاف «اعتبرنا أمننا أمرًا مسلمًا به لفترة طويلة جدًّا».

